Pablo Marqués reacciona a la confesión de Jessica Bueno sobre los inicios de su historia de amor

Jessica se animó a darle 'me gusta' a una de sus publicaciones, la de "un cuadro enorme de un corazón": "Él me puso 'gracias' y ahí comenzamos a hablar. Me dijo entonces que me iba a pintar un cuadro, a mí y a mi familia, porque le habíamos gustado y nos iba a pintar un cuadro porque le habíamos inspirado". Ante esta confesión, Carmen Alcayde ha exclamado: "¡Qué chula la historia!".