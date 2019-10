Adara, Alba, Maestro Joao y Gianmarco, nuevos nominados de 'GH VIP 7'

Mila Ximénez saca a Antonio David de las nominaciones y mete a Gianmarco

En la noche de Halloween, los concursantes han tenido que nominar con Payasín por los alrededores. Entre tartazo y tartazo, así han sido las nominaciones:

Antonio David: Un punto a Alba, que no le va a hacer daño; dos puntos a Adara porque mi convivencia con ella es nula. No hay relación. Tres puntos para Joao porque a raíz de la gala donde comenté mi relación sobre ellos tres, ha cambiado mi relación y no nos hablamos.

Adara: Un punto para Noemí porque no tenemos relación. Dos puntos para Alba porque tampoco la tenemos y tres para Antonio David porque no le veo una persona limpia.

Joao: Un punto para Alba. Dos puntos para Noemí. Tres puntos para Antonio.

Noemí: Un punto para Gianmarco. Esta semana no tengo nada en contra de él pero el resto son mis amigos. Dos puntos para Adara por el mismo motivo. Tres puntos para Joao porque me parece que esta semana se ha portado muy mal.

Alba: Un punto para Gianmarco porque no me gusta, es un traicionero. Dos puntos para Adara porque no me llevo con ella. Tres puntos para Joao, porque da golpes muy bajos en las galas.

Gianmarco: Un punto a Estela, por repartir porque no puedo a Joao. Dos puntos para Noemí porque esta semana nos hemos acercado más pero he hablado más con otras personas. Y tres puntos para Alba por todas las razones por las cuales me ha ofendido mucho en otras ocasiones.

Estela: Un punto a David porque esta semana no quiero tocar ni a Alba ni al Cejas si se queda. Dos puntos se los doy a Joao porque esta semana no ha estado a la altura de nuestra amistad. Y tres puntos a Adara porque me ha decepcionado y lo he pasado muy mal por su actitud conmigo.

Mila: Un punto para Gianmarco porque no tengo más gente al que darle puntos aunque no quiero que salga porque nos estamos llevando mejor. Dos puntos para Joao porque se ha hecho del otro grupo y yo quiero seguir conservándolo. Tres puntos para Adara, obviamente, porque es el grupo con el que no tengo relación en la casa.