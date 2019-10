La reveladora conversación entre Adara y Joao cuando piensan que no son grabados: "Él también está pillado"

Mientras el equipo de ‘ GH VIP 7 ’ preparaba la fiesta de Halloween , los concursantes fueron encerrados en el confesionario . Allí, Adara y Joao pensaron que no les estábamos grabando y tuvieron una reveladora conversación : “Él también está pillado ”, decía el vidente mientras Adara solo repetía “madre mía”.

Además, el Maestro comparaba la situación con la vivida con Kiko y Estela y le aconsejaba a su amiga ser discreta: “No puedes dejar que se vea ni esto”. Fuera del confe, Joao hablaba con Gianmarco y le animaba a no reprimir sus sentimientos: “Si te enamoras para adelante, se tiene que vivir. Aunque tú no lo creas, yo sé más de ti de lo que tú te crees”.

La respuesta de Hugo Sierra

Tras ver las imágenes, Hugo Sierra ha insistido en que quería hablar con Adara para aclarar la situación: “Si me confirma lo que dice en ese vídeo, creo que acá se terminó el concurso para mí”. Hugo mantiene que sigue enamorado de su novia pero quiere escuchar sus sentimientos: “Si ella no siente lo mismo, yo no pinto nada aquí”.