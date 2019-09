Adara planta cara a Mila Ximénez en directo: "Estamos todos exactamente igual que tú"

Mila Ximénez no puede más. Derrumbada, la colaboradora de 'Sálvame' ha pedido en directo a sus compañeros que la nominen: "Este concurso está perdido para mi, no sé hacerlo". Tal y como ha contado la concursante, lleva toda la semana "con pies de plomo" después de que Hugo Castejón la acusara de ser la 'abeja reina' de la casa: "No me he acercado a nadie, tengo unas pintas de m***. No quiero ni maquillaje ni ropa ni nada. Además, casi no he comido y estoy repartiendo mi parte entre mis compañeros".