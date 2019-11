Adara se acuerda de su pareja, Hugo, en pleno acercamiento con Gianmarco: “Lo he apostado todo por él”

Este sábado, en una conversación sobre matrimonios con su amigo Hugo Castejón, Adara habló de su pareja: “Yo creo que me tenía que haber casado antes de haber tenido a nuestro hijo. Pero como eso no se planea nunca… Nosotros quisimos”. Castejón cree que el hecho de decidir que se quiere tener un hijo con una persona demuestra que lo apuestas todo por esa relación y Adara le dio la razón: “Yo lo aposté todo por él. Lo he apostado todo por él. Quería tener un hijo con él”.