Alba arremete duramente contra Antonio David: "Intenta hacer una especie de bando con Mila"

La situación entre Alba Carrillo y Antonio David Flores es “insostenible”. Así lo ha expresado la modelo en su blog de ‘GH VIP 7’ donde, además de comentar la recta final del concurso y lo mucho que quiere a sus amigas de la casa, ha cargado duramente contra su compañero: “Intenta hacer una especie de bando con Mila, a la que yo personalmente tengo mucho cariño, para ir contra nosotras. Quiere unirla a una causa que no es de ella. No van los dos en bloque, pero él se empeña en captar adeptos a su causa para no sentirse solo y encarar la recta final”.