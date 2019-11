Antonio David se disculpa con la audiencia: "Soy consciente de que no estoy haciendo el programa que el público esperaba de mí"

Aun así, el concursante se ha mostrado muy agradecido con su salvación, la cual no esperaba, y asegura que le ha dado fuerzas para continuar con la cabeza bien alta: “Siendo sincero, pensaba que me iba ya que creía que en la calle, no iba a tener ningún tipo de apoyo del público. Que me haya salvado para mí ha sido un regalo que me ha hecho el público, saber que cuento con el apoyo de toda esa gente que me aprecia después de todos estos años es para estar orgulloso, por eso no me caso de daros las gracias a todos”.