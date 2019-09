Alba Carrillo y Antonio David estallan en una discusión: "A mí no me amenaces"

Origen del problema: un comentario sobre la tía y el ex de Alba Carrillo

"Estoy seguro de que no lo dije de la forma que dices", explica Antonio

Desde el primer momento que Antonio David y Alba Carrillo pusieron un pie en la casa de 'GH VIP 7' se creó un ambiente tan tenso que era de esperar que estallase en cualquier momento. Durante la gala, con Jorge Javier presente, tuvieron el primer rifirrafe y esta tarde, ante la mirada de algunos compañeros, han discutido nuevamente.

El cajón de los reproches se ha abierto: Antonio David y Alba Carrillo no se han reservado nada. Reinaba la tranquilidad de la siesta cuando, de repente, la modelo ha empezado a explicar los motivos por los que está enfadada con su compañero. El ex guardia civil, al enterarse, no ha podido evitar entrar al trapo.

La guerra comienza porque, según Alba, Antonio David, en la etapa en la que ella estaba en 'Supervivientes', hizo unos comentarios sobre su tía y su ex novio que no le sentaron nada bien. “Tu dijiste que mi tía repudió a mi madre porque se había portado fatal, y eso no es así”, reprocha la modelo. El concursante, queriendo calmar las aguas, le responde: "Tu tía y tu madre estaban enfadadas. Habría que mirar el contexto en el que lo dije, estábamos en un debate...".

Pero la discusión empieza a ir a más y Alba Carrillo no se corta a la hora de decir que su compañero no podía "meter mierda en una familia" como lo hizo. Antonio David quería explicarle el motivo del comentario, pero le repite en varias ocasiones a la colaboradora que es mejor hacerlo "fuera de la casa, no quiero contarlo aquí". Alba, sin mover el gesto, se la devuelve: "Dilo aquí, no tengo nada que esconder".

“Alba, estoy seguro de que ese comentario no lo hice de la forma que dices. Fue porque tu tía lo pasó muy mal, estuvo llorando y yo le cogí cariño estando en plató", se justifica Antonio David.

La ex pareja de Aba Carrillo

El otro tema que encendió a la modelo fue las palabras que tuvo su compañero sobre su ex pareja. "Dijiste que me había dejado, cuando era incierto, y que se avergonzaba de mí", le reprocha muy seria Alba. Antonio David no se echa atrás y se reafirma en lo que habló en su momento, hasta el punto de decirle: "¿Me equivoqué? ¿Cuánto tiempo tardasteis en dejarlo?".

La conversación empezó a calentarse, entre acusaciones y reproches de Alba a Antonio. El concursante, que ya no podía más, tuvo que ponerse más serio de la cuenta: "Llevo 24 años como colaborador y nunca me han sacado una mentira".

Pero quedaba el broche final a la discusión, cuando Alba Carrillo, en un momento de 'conseguir' la paz, le dijo "estoy siendo muy generosa contigo por no hablar de tu vida". Al escuchar estas palabras, al concursante le cambió el gesto y dijo en un tono muy serio: "Procura hablar de mi vida...". La modelo, muy afectada, estalló delante de todos gritando: "A mí no me amenaces, eh".