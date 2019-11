Alba se enfrenta a su grupo por no haberla sacado de la palestra de las nominaciones: "He cogido fuerza y me he vuelto a sumergir"

La decisión de Mila no ha gustado nada a Alba Carrillo, que ha estallado contra ella y el resto de su grupo por ser la segunda vez que no la sacan de las nominaciones. "Mi grupo me dice constantemente que soy fuerte y no es verdad porque me he salvado in extremis. Lo justo hubiera sido que me hubiesen dejado respirar esta semana. He cogido fuerza y me he vuelto a sumergir", explicaba Alba.