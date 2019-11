Alba Carrillo ha estallado contra Mila Ximénez y Antonio David, pero también contra sus amigas Estela Grande y Noemí Salazar. Para Alba, las concursantes deberían haber intervenido en el conflicto y haberse posicionado más de su lado. "Me han comparado con Hugo y no habéis dicho nada", les decía entre lágrimas. Para Estela y Noemí, Alba se ha 'nublado' y no ha visto que sí la estaban defendiendo.