Antonio David ajusta cuentas con Kiko Jiménez en un tenso encontronazo: "Tú no has querido a Gloria Camila en la vida"

"Tú no has querido en la vida a Gloria Camila. Y tú sabiendo que Estela estaba casada deberías haber echado un pasito atrás. Vas a venir a contarme el qué" , le decía Antonio David a Kiko.

Antonio David, undécimo expulsado de 'GH VIP 7'

Este enfrentamiento se producía con la llegada al plató de Antonio David como undécimo expulsado de la edición. Adara y él se despedían entre abrazos y se dedicaban unas bonitas palabras a pesar de que no siempre se han llevado bien.

Pero Antonio se ha ido contento de la casa. "Ha sido un antes y un después. Entrar aquí ha sido algo muy importante y una oportunidad que no podía rechazar. Pero no me encontraba en mi mejor momento".