Antonio David, sobre Rocío Carrasco: “El niño estuvo ingresado y no apareció”

En un momento de confianza con Mila Ximénez, Antonio David Flores se ha relajado y no ha dudado en responder a las preguntas de la colaboradora de ‘Sálvame’. Le ha explicado que la relación de sus hijos con su madre es nula “No llama, no dice nada, ellos están esperando a que llame o haga algo”. Respecto a las Navidades y otras fechas señaladas, David ha contado una anécdota “David me contó que con 14 o 15 años le tocó el 31 y el niño me contó que cenaron y después de fueron de fiesta y el niño se quedó con la chica que tienen de servicio”.