Rocío Flores, sí intentó una reconciliación con su madre: “Me cogió el teléfono y fue un “¡Hasta luego, Maricarmen!”

Rocío Flores: “¡Qué lástima! Yo tengo mi conciencia muy tranquila, ella no lo sé"

Tras ver las imágenes de una conversación muy dura entre su padre y Mila Ximénez dentro de la casa de ‘GH VIP 7’, Jorge Javier Vázquez ha querido saber si a Rocío Flores le dolía que su padre hablara de su madre públicamente y se ha encontrado con una frase contundente: “Me guste o no me guste, es una relación pública… Cuando habla dice verdades como puños”.

Rocío Flores nos tiene acostumbrados a guardar silencio cuando se habla de su madre Rocío Carrasco y de su mala relación, pero en esta ocasión ha hablado alto y claro.

Los titulares de Rocío Carrasco sobre la relación con su madre

- “No hubiera estado mal la invitación, por cortesía, pero la boda sería lo de menos, han sido 17 años de mi vida”

- “Yo ya di el paso que tuve que dar hace tiempo y no una, varias veces…”

- “Si yo no supiera como es mi padre, el padre que tengo y la persona que es, te garantizo al cien por cien que yo no estaría aquí sentada y lo estoy con la cabeza bien alta porque no dice ni una sola mentira”

- “No es que me guste o no me guste, es la verdad”

- (Ayuda psicológica) “Llevo mucho tiempo ya asimilándolo, tuve ayuda en su momento y luego no quise retomarla, pero no lo descarto, creo que me vendría bien”

- “Es mi madre, se me remueve claro, es tontería. Pero también pienso otras cosas más y pienso “¡Qué lástima!”… Yo tengo mi conciencia muy tranquila, ella no lo sé, hace ocho años que no hablo con ella”

- (Rocío llamó a su madre) “Sí, me cogió el teléfono y fue un “¡Hasta luego, Maricarmen!”

- “Por eso me hace tanta gracia la gente que habla tanto como si conocieran mi vida y no saben si respiro y no tienen ni idea de mi vida”

- “El silencio creo que es una manera de evadir la realidad”

- (Fidel) “Creo que mi cara te lo dice todo… Ayudo, ¿A qué? No. Probablemente sí, no hubieran pasado muchas cosas de las que han pasado… Sí y no, porque al fin y al cabo él no es mi madre”