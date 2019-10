El astronauta de mitele PLUS llega la casa de 'GH VIP 7' con una increíble sorpresa

Los concursantes de 'GH VIP 7' se ha llevado una gran sorpresa cuando han visto a un hombre entrar en la casa vestido de astronauta y con una caja de mitele PLUS. "¡No será Bisbal!", ha gritado Noemí emocionada. "Se trata del astronauta de mitele PLUS, la plataforma de suscripción de Mediaset España, donde se pueden ver todos sus contenidos y donde os están siguiendo miles de abonados las 24 horas del día en los dos canales de 'GH VIP'", ha comenzado explicando Jorge Javier Vázquez. "Nuestro amigo os trae un gran regalo, poder disfrutar el sábado del preestreno del primer capítulo del nuevo fenómeno de las series románticas turcas, 'No sueltes mi mano'". Los abonados a la plataforma también podrán ver antes que nadie la primera entrega de la ficción que arrasa en Turquía.