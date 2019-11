El contundente alegato de Belén Esteban a favor de Adara: “Ha sido muy valiente y tenemos que salvarla”

Tras la salvación de Hugo de la nominación , Jorge Javier Vázquez recogía el vídeo en plató y Belén Esteban le interrumpía para dar su opinión. “Teneos que salvar a Adara . Yo quiero ver un reality como el que hemos visto, una persona que ha dado todo, que se ha implicado, que no se ha callado nada, que ha vivido a su manera una historia de amor… ¡Pido a toda España que salvemos a Adara! ”, aseguraba con contundencia la colaboradora.

Adara y Joao se juegan la expulsión y Belén lo tiene muy claro: “Se puede ver mal la situación que tiene con Hugo, yo hay cosas que no he visto bien, pero es su vida. Adara ha mirado por ella, y yo eso lo valoro mucho, si se equivoca se va a equivocar ella. Adara ha sido muy valiente y es su vida, no la podemos castigar”.