Estela, dolida con Adara, Pol y Joao: "Mi problema es haber depositado más confianza de la que debería"

Estela Grande se ha sincerado con Gianmarco en la noche del viernes. La modelo e influencer ha dado muestra de su chasco y confiesa sentirse decepcionada con algunos de los compañeros que forman parte de su grupo. Para empezar, a Estela no le ha gustado que Pol y Joao le dijeran que para mantener su amistad con Adara debe mantenerse al margen de las discusiones que su amiga mantiene con otras personas. Pero Estela no lo ve así: "A mí me gusta decir lo que quiero cuando me dé la gana".