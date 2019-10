Estela se vuelve a acordar de Kiko en la casa

Durante una conversación con Adara, en la que estaban muy contentas por llevarse tan bien, y por haber conseguido acercarse una a la otra, la mujer de Diego Matamoros volvió a hablar de Kiko. “Estoy dónde estoy y con quién quiero estar, y creo que lo he demostrado. Que me dio igual estar con Kiko sabiendo lo que me iba a pasar. Desde el minuto uno sabía lo que me iba a pasar, y me pasó. Con Kiko era como te doy toda mi alma. No sé qué vas a hacer con ella porque realmente no te conozco”, le ha contado a su amiga.