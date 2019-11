Gianmarco, a la madre de Adara: “Yo sé lo que siento, estoy enamorado ciento por ciento”

El granhermano ha explicado que él no quería abrir su corazón porque había hecho una promesa “Yo he hecho lo que ella me ha pedido que es respetarla” y Jorge Javier le ha explicado que su historia con Adara se estaba viviendo con muchísima emoción “Los espectadores habíamos estado viendo una película y queríamos tener un final antes de colgar el cartel de The End”. Gianmarco ha seguido justiciándose contando que “le había escrito en el brazo que estaba enamorado de ella, la conversación con Kiko de las mariposas era por esto… Yo sé lo que siento, estoy enamorado ciento por ciento, lo que pase luego pasará”. Sin embargo, la madre de Adara parece que sigue sin creerle al cien por cien.

Elena y Gianmarco no han tenido ningún tipo de conversación fuera del plató y ella no parece dispuesta a dar ningún paso hasta que su hija salga de la casa y de su versión de los hechos “Yo no tengo una opinión de esto, no me sale… Lo intento, pero no me sale nada… Es una cosa de ellos, yo no soy Adara, yo soy Elena. Han vivido una ilusión, ahora se tendrían que conocer”.