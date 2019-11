Adara, destrozada con la triple nominación de su grupo: "Siento que me puedo ir y se desvanece mi sueño"

La última nominación de ‘ GH VIP 7 ’ ha apuntado directamente contra el grupo minoritario: Adara , Hugo Castejón o Joao , uno de los tres abandonará la casa el jueves. Este giro de los acontecimientos ha sido muy doloroso para Adara, quien se ha roto en el confesionario : “Me parece tan ruin”. La concursante se ha visto sobrepasada por la tensión y ha criticado la actitud de sus compañeros: “Me parece que son unos interesados. Les interesa llevarse bien conmigo para echar a Hugo y me duele muchísimo esta situación”.

Además, Adara ha confesado que tiene miedo a ser la expulsada y que su sueño de llegar más lejos en el concurso se pueda desvanecer: “Aquí he abierto mi corazón de par en par y he dejado que todo me calara hasta lo más profundo. ‘GH’ ha sacudido mi vida para bien”.