Adara explota contra el resto, harta de los ataques a Hugo Castejón: "Lo siento pero no puedo más"

La vuelta de Hugo Castejón ha traído la discordia a la casa y su convivencia con Mila Ximénez se ha vuelto prácticamente insostenible. Los concursantes han tenido una monumental discusión en la casa y Mila ha pedido a su compañero que no tenga ningún contacto físico con ella: “No me vuelvas a poner una mano encima”. Este ataque ha hecho que Adara intente defender a su amigo, pero Joao se lo ha impedido: “No me gusta que se meta en todos los charcos de Hugo”.