Jorge Javier Vázquez, a Diego Matamoros: "Con esos ataques de ' machirulo' aquí no pegas nada"

Diego Matamoros ha dado su opinión sobre el acercamiento entre su mujer y Kiko Jiménez: "Creo que ella está viviendo la casa como todo el mundo pero le falta mucha picardía y a él sobra". "Tú te eriges como protector de tu mujer y tu mujer no necesita protector hace lo que le da la gana. Con esos ataques de 'machirulo' aquí no pegas nada, a lo mejor eres machista y no lo sabes. No hay que tratar a las mujeres como si fueran torpes", le ha respondido Jorge Javier Vázquez. "Lo que es machista es que por ser un chico y una chica guapos ya tengan que tener sexo y hacer carpeta. Si fuera un chico también lo diría, no lo digo por su sexo", se ha defendido Matamoros.