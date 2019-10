Kiko Jiménez, sobre su infancia: "Conocí a mi padre a los 5 años en la cárcel"

Kiko Jiménez nació en 1992 y al año “es el divorcio de mis padres, yo no soy consciente de nada, pero a los 5 años es la primera vez que yo lo veo y él estaba en la cárcel… Es la única vez que lo vi. Me acuerdo perfectamente porque era la primera vez que estaba en un sitio así, tengo el recuerdo de un refresco de cola y de verle detrás de un cristal… Lo volví a ver a los diecisiete o dieciocho años, fue decisión mía porque debería conocer a su hijo que bastante se ha perdido de mí”. Así explicaba Kiko la inexistente relación que ha mantenido con su padre. Actualmente asegura no saber si sigue en prisión, pero está dispuesto a que las cosas cambien si todavía está a tiempo: “Estaba paseando al perro con Sofía y apareció una señora mayor que se puso a llorar y me dijo que era mi tía. Me dijo que estaba muy mal, me dio un teléfono y me dijo que su último deseo era hablar conmigo antes de morir. A los dos días entré en ‘Gran Hermano’ y no llamé”.