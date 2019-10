Las imágenes de la discordia hacen brotar a Sofía: "Kiko le está tocando una teta y no lo voy a consentir"

Desde plató, hemos podido ver el momento y Sofía Suescun ha eclosionado por completo: “Ella está encantada y se da cuenta perfectamente que le está tocando una teta ¡Es una falta de respeto que no voy a consentir!”, ha dicho muy molesta .

Además, para Sofía, Kiko estaba “cachondo perdido” y ya no hay nada que pueda salvar su relación: “A este tío lo quiero lejos de mi vida, me da asco y no quiero nada con él”.