Kiko Jiménez habla de su dura infancia: "Solo he visto a mi padre dos veces"

Kiko Jiménez se ha abierto en canal con sus compañeros y ha contado como fue su infancia, criado por su madre y su abuela: "Solo he visto a mi padre dos veces, una cuando tenía 15 años y otra con 17. Un día antes de entrar aquí se me acercó una mujer llorando y me dijo que era su hermana, me contó que él estaba muy mal, que había estado apunto de morir y que quería verme, le pedí su número de teléfono", reveló el extronista a Estela y Irene Junquera. Además, el de Linares le confesó a la mujer de Diego Matamoros que le recuerda mucho a su madre de joven. "Eres igual que ella".