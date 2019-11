Kiko y Rocío Flores vuelven a enzarzarse en plató: “No hables de mi padre”

Mientras que veíamos un vídeo en el que Mila explicaba por qué había salvado a Antonio David de la nominación, en plató ha comenzado la tensión. Belén Esteban y Rocío Flores le han reprochado a Kiko Jiménez que le estuviera dando detalles a Nagore de lo que debe o no debe Antonio David. Kiko ha explicado que Nagore le ha había hecho una pregunta sobre un concursante y que él estaba dando un dato que es público, pero a Rocío no le ha sentado bien y le ha vuelto a pedir que no hablara más de su familia.