Alba Carrillo habla a regañadientes con su madre: "Eso me lo tenías que haber dicho el otro día"

A pesar de que Alba Carrillo no quería hablar con su madre, Lucía Pariente le ha mandado un mensaje desde plató: "Te quiero muchísimo, te juro que desde el otro día me da vueltas la cabeza porque tenía que decirte eso pero pensaba que tenías que escuchar otras cosas. Estás dentro no estás fuera, vive allí. Te debes a mucha gente que ha movido tierra mar y aire, no lo hagas por ti. Es un trabajo al que podías haber dicho que no y has dicho que sí. Date la oportunidad de demostrar cómo eres tú. Todo el mundo está dolido contigo porque tú no eres así".