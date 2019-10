El mensaje a Belén Esteban de una arrepentidísima Mila Ximénez: "Te vuelvo a pedir perdón"

Mila Ximénez no está pasando sus mejores días dentro de 'GH VIP 7'. La colaboradora de 'Sálvame' se ha desahogado en el blog, donde asegura que hay días en que las ganas de continuar concursando " juegan al escondite en su cabeza " y pide perdón a los espectadores si no está cumpliendo con sus expectativas.

"Llevamos un mes y medio encerrados en esta casa y ya se nota en la convivencia a los corredores de fondo y a los que en cada tramo difícil perdemos pie, y además intentamos disimular la queja y el agotamiento , porque mostrarlo solo rearma a algunos que sobrevuelan nuestros estados de ánimo para hacer de ello burlas fáciles.No está siendo fácil, no. Y me duele que lo esté poniendo difícil también a la gente que me quiere y que ve mis desánimos. Pero también os digo que son días nublados, mezclados con otros más soleados", escribe.

Mila echa en falta su vida fuera y tiene miedo de que su familia esté sufriendo por su culpa: "No puedo evitar echar de menos mi vida, mis silencios, mis espacios y sobre todo los abrazos de la gente que quiero.A ti, Kiko, María y mis Belenes. Os he dejado un papel complicado porque tengo la sensación de que fuera el ruido no es agradable. Y pienso en mi hermano y en Alba cada gala. Nada me compensaría si estuvieran sufriendo con esta decisión.Me muero por ver a mis Muralleras y las caras de mis dires, aunque me echen la bronca y se esté disparando contra mí en el programa. Puedo soportar las balas de frente".