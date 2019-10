Mila sobrevive al ajustado duelo con Dinio y afianza su alianza con Adara: "Necesitaba apoyo y ella me lo dio"

Momentos previos a su salvación, Mila Ximénez habló con Antonio David. La concursante cree que su amigo no la defendió como debía en su conflicto con Kiko Jiménez. Él, por su parte, defiende que el problema no iba con él. " Me gustaría que tú no sufrieras, sé que eres sensible y espero que te protejas porque esto es una guerra ", le aconsejaba Mila antes de hacer las paces.

Mila y Adara, cada vez más cerca

Para sorpresa de todos, Mila Ximénez no ha dado sus tres puntos en las nominaciones a Kiko Jiménez, sino a Gianmarco: “No le veo venir, cuando he llegado de salvarme no me ha felicitado, con lo que creo que está claro que no me soporta en la casa”.



El italiano ha respondido dándole también sus tres puntos a ella y ambos han iniciado una batalla campal en el salón. Para Mila, Gianmarco no va de frente y se esconde entre sus compañeros: “No me fío de ti, eres un metemierda y vas calentando por detrás”.

Sin embargo, Gianmarco considera que no es un cobarde y critica a Mila por no decirle las cosas en la cara: “Ibas de que te llevabas muy bien conmigo y he descubierto que me has definido como infantil y cobarde”.