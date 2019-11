Nagore Robles lanza un mensaje contra Alba Carrillo: "Eres bastante peor que Hugo Castejón"

El enfrentamiento de Alba Carrillo y Antonio David Flores en ‘El Debate de GH VIP 7’ ha sido muy criticado por nuestros colaboradores. Nagore Robles considera que Alba lanza "cañonazos" brutales en sus discusiones y luego no soporta que le digan nada a ella. Además, no entiende que nadie en la casa “pare los pies” a su compañera y cree que la modelo no debería quejarse cuando la comparan con Hugo Castejón: “Tú eres bastante peor que él”, ha dicho desde plató.