Rocío Flores agradece entre lágrimas a Kiko Jiménez el apoyo a su padre: "Gracias por no hablar de mi vida"

"A tú padre lo conocía de hace cuatro años, pues te juro que lo he conocido en un mes más que en cuatro años. Me llevo un amigo . Lo he visto como un niño, se ha quitado mil problemas que tú y yo sabemos que tiene", le ha dicho Kiko Jiménez a Rocío Flores.

La hija de Antonio David se ha emocionado al escuchar estas palabras y ha respondido entre lágrimas. "Tú sabes perfectamente como soy, al igual que he dicho las cosas malas que me han parecido de ti dentro del concurso por lo que has mencionado de mi familia, también quería agradecerte públicamente un comentario en el que has dicho que no ibas a hablar de mi vida privada porque yo he decidido no hablar. También creo que ahora se ha ido el apoyo de mi padre en la casa, así que tengo que agradecértelo"