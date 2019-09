Rocío Flores, enfadada con las especulaciones que se han hecho sobre ella: "Hay cosas que me duelen"

Además, tras su aparición en televisión, Rocío se ha colocado en el ojo del huracán mediático y Jorge Javier le ha preguntado cómo estaba llevando tanta exposición: “Prefiero no ver muchas cosas de las que se dicen porque me afectan y me duelen”. La hija de Antonio y Rocío Carrasco no ha hablado de los problemas con su madre pero sí ha dejado claro que nunca se sentará en un plató de televisión para hacerlo: “Nunca lo he hecho y no lo haré. Me voy a mantener al margen”.