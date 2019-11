Kiko Jiménez, ante el perdón de Rocío Flores: “El domingo se vio a la verdadera Rocío”

Rocío Flores ha aprovechado su conversación con Jorge Javier Vázquez para pedir perdón a la audiencia por su comportamiento el domingo en plató “Quería pedir perdón a la audiencia, pero si quiero explicar que no es por una crítica que él haga de mí, cada critica que hace la hace con el puñal y para hacer daño, llevo aguantando lo inaguantable, el domingo no podía más con las risas, los cuchicheos y exploté, no le voy a dar un minuto más de protagonismo”. Kiko Jiménez ha aprovechado la situación para dejar ver que ella no es la mujer serena que vemos en el programa “El domingo se vio a la verdadera Rocío” y ha justificado su actuación en que él está trabajando y tiene que comentar el concurso.