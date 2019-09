Unos zapatos y un ramo de rosas, el regalo que precipitó la reconciliación de Diego Matamoros y Estela Grande

Durante una charla muy amigable, Estela les ha contado a Alba, Irene y el Maestro Joao algunos detalles de su matrimonio con Diego Matamoros , y ha dejado con la boca abierta a más de uno. Según les ha explicado, lleva con el hijo de Kiko casi cuatro años, pero no todo ha sido un camino de rosas y entre ellos hubo unos meses de ruptura.

Al parecer, comenzaron su relación un mes de junio cuando ella volvió de vivir en Londres y vivieron un verano maravilloso. Sin embargo, según Alba Carrillo sufrieron las “ maldición de Maldivas ”. Cuando regresaron de un maravilloso viaje a las islas, su relación comenzó a torcerse y en octubre o noviembre decidieron dejarlos. Para Estela fue una ruptura con amor porque a pesar de no estar juntos, Diego le enviaba regalos .

Alba y Joao han flipado al saber que sin ser novios, por Navidad le regaló unos zapatos carísimos y un ramo de rosas. “Yo quiero un ex así”, ha afirmado Alba perpleja. A Irene no le ha gustado demasiado y ha tenido la sensación de que ella no lo hubiera aceptado, pero a quién más ha sorprendido toda la conversación ha sido a Dinio y a Hugo.