Miguel Ramírez elige 'El patio' de Pablo López para la gran final de 'Idol Kids'

Miguel afronta con nervios su última participación en 'Idol Kids'. "Para mí ‘Idol Kids’ ha sido una experiencia súper bonita. No voy a poder olvidar nunca cunado empezamos los ranking. Me quedé impactado porque yo creía que lo iba a hacer mal. La semifinal fue locura. Es la final y hay que jugársela, no pasan ni dos, ni tres, solo uno. Es la primera vez que voy a cantar con músicos en directo, eso me preocupa", confiesa el participante.