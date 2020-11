Alfonso, 'Alorvi', sorprende al jurado con un registro totalmente diferente: de las baladas a la salsa de Celia Cruz

"Alorvi, es maravilloso que hayas abierto la gala y mostrando algo nuevo que es tu forma de bailar. Lo que más me ha gustado han sido las respuestas, esa rítmica que has llevado. Enhorabuena", dijo Carlos Jean .

Por su parte, Edurne valoró el cambio de género: "Me encantas. Ya lo sabes. Me encanta que hayas abierto esta gala, me gusta que hayas mostrado otra cosa porque hasta ahora has hecho baladas tranquilitas pero de repente te vemos con este estilo, ritmo y movimientos que digo '¡pero bueno!'. Me has encantado, como siempre".