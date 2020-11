María se equivoca al escoger una canción de 'Frozen 2' para la semifinal: "No ha sido tu mejor noche"

Pero Edurne fue más allá y le hizo una crítica constructiva sobre su actuación: "Te quiero ser lo más sincera posible porque creo que es mi responsabilidad como jurado. Yo no creo que haya sido tu mejor actuación. Sé que has trabajado mucho. No sé si han sido los nervios, la canción que era muy complicada, no sé si ha sido poder trabajar más cosas para cantar esta canción más tranquila... Es mi responsabilidad decírtelo cuando vemos que hay talento", explicó.