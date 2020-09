Ainara Tadeo “llena el escenario” de ‘Idol Kids’ con su desparpajo interpretando ‘Chica ye yé’

“Mi sueño es estar en ‘Idol Kids' y ya lo he conseguido, y si no paso el año que viene me veréis aquí otra vez”, le decía la joven artista al jurado antes de comenzar su actuación. Ainara interpretaba, con mucho desparpajo y soltura una versión de ‘ Chica ye yé ’.

“Vamos Isabel Pantoja, anímate”, le decía Ainara a la jurado animándola a valorar. La tonadillera, no corta ni perezosa le dedicó un fragmento de una canción a capela. “¿Y qué te digo yo a ti Ainara? si yo adoro Canarias y sé que Canarias me adora a mí. Has llenado entero el escenario que eso es muy difícil. Y no me cansaré de decir en lo que me quede de vida que lo importante no es la voz, es llenar el escenario y tú lo has llenado”, aseguraba Isabel Pantoja.