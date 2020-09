El sentimiento y la actitud de Alfonso Ortiz encandila al jurado: “Qué arte más grande”

Tras la presentación, Alfonso tampoco dejó indiferente a nadie con su voz interpretando ‘ Por debajo de la mesa ’, de Luis Miguel . “Tienes una voz muy bonita, con mucho gusto, me encanta la actitud, me encanta que seas tan majo”, comentaba Edurne tras la actuación.

“Me ha parecido fantástico, tienes una voz preciosa, no has desafinado en ningún momento, has estado metido en tu tema, lo has sentido, sintiéndolo, lo sentimos los demás, yo te deseo lo todo lo más bonito del mundo”, le decía Isabel Pantoja. “Si yo estuviera haciendo ahora una película de dibujos animados, no tendría ninguna duda a que tú serías el próximo protagonista de la canción más importante de la película de Disney, te lo juro”, aseguraba Carlos Jean encantado con lo que acaba de oir.