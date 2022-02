Antoni Vallés tiene 13 años y se presenta a 'Idol kids 2' para "sacar la espinita" que se le quedó cuando iba a ser solista en el Palau de la Música y no pudo hacerlo finalmente porque ese día se produjo el confinamiento a causa de la pandemia por covid-19.

Cuando el show acabó, Ana Mena no pudo resistirse a darle un gran abrazo. "Me estás haciendo vivir un sueño esta noche. Cuando tenía 13 años me recorría los concursos como tú y para mí tú ahora mismo estás cumpliéndome un sueño. Este momento nunca lo había vivido en la vida", explicaba. A continuación se animaron a cantarla juntos y la fiesta empezaba de nuevo.