Asier es alabado por no renunciar a su género musical favorito: "Sería maravilloso que el 'Idol' que encontremos salga cantando jotas"

Interpretando 'A Calatayud pondría', Asier se ganó las alabanzas de Edurne, Carlos Jean e Isabel Pantoja por su chorro de voz y por no renunciar al género musical en el que se encuentra más cómodo.

"Asier, para mí cada día cantas mejor . Tienes una voz que no se puede aguantar de lo bonita que es. Con una potencia que parece que estás enchufado a la pared como un móvil. Qué fuerza, parece un altavoz. Enhorabuena", le dijo Isabel Pantoja en la valoración.

Edurne cerraba la valoración: "He dicho anteriormente cuando digo que venís aquí y aprovecháis para enseñarlos otros estilos me gusta. Pero en tu caso me gusta que seas fiel a lo que quieres cantar".