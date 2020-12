Índigo gana la gran final de 'Idol Kids', que bate su récord de espectadores

El jurado de ‘Idol Kids’, sobre Índigo

El jurado de ‘Idol Kids’ se rindió anoche ante el talento vocal y la fuerza interpretativa desplegada por Índigo sobre el escenario del concurso. Isabel Pantoja ha asegurado que “es una buenísima artista ya. No hay nada igual. Era la mejor candidata para ganar” . Por su parte, Edurne ha destacado que “Índigo me parece la perfección. Es una de las artistas que más me ha marcado en esta edición . Mi mejor valoración fue darle un ticket dorado en ‘Los castings’. Es alucinante cómo toca el piano, cómo transmite, cómo canta, cómo te levanta de repente. Cada actuación que ha hecho ha sido impecable”.

Una vida rodeada de música

A pesar de su juventud, Índigo, que debutó en ‘Los Castings’ del concurso con la versión de Sia de ‘California Dreaming’ con la que logró hacerse con el ticket dorado y en la semifinal arrasó con el 94,1% de apoyo tras su interpretación de una selección de temas de Alicia Keys (‘If I ain’t got you’ / ‘No one’/ ‘Empire states of mind’), ha compuesto tres canciones: ‘Niñas rebeldes’, sobre feminismo e igualdad de género, temas con los que está muy sensibilizada; ‘Échame tierra de por medio’, sobre el desamor; y ‘You say we are just friends’, que nació de una improvisación con su guitarrista en un concierto.