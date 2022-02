La joven malagueña de once años quiso hacer un homenaje a la copla , así que deslumbró con su arte de principio a fin cantando 'Muero por la copla' . Moviéndose por el escenario como las grandes folclóricas, Isabel se quedó con todos con su talento.

"Qué arte, qué alegría, qué desparpajo", decía Dioni. Ángeles completaba su valoración añadiendo el gran talento que tenía. Y es que Isabel, a pesar de tener once años, también demostraba la valentía que tenía cuando le pidió a Ana Mena que cantase con ella 'María de la O' .

Isabel obtuvo los botones verdes de Camela y de Ana Mena, no el de Omar Montes. Aún así podía colarse en el ránking si obtenía un porcentaje de puntuación alto. No obstante, al conseguir un 76%, se quedó sin clasificarse para la siguiente fase. Ana Mena invitó a Isabel a seguir luchando por sus sueños, ya que ella misma vivió lo que era no clasificarse en un programa de televisión.