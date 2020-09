Anne Arrinda deja sin palabras a Isabel Pantoja con su espectacular voz y se lleva la aprobación de público y jurado

La joven artista deslumbró al jurado con su voz, en especial a Isabel Pantoja , que no paraba de repetir “increíble” mientras cantaba. Anne terminó la actuación y público y jurado no tardaron en ponerse en pie deslumbrados por lo que acaban de escuchar. “¡Qué maravilla hija!”, decía la tonadillera.

Pese a la espectacular actuación, Carlos Jean y Edurne coincidieron en una cosa: “había estado toda la canción en un climax muy alto”. Isabel Pantoja no estaba de acuerdo con sus compañeros y así se lo hizo saber. “Yo voy a hablar por mí. Me sobran las palabras, o sea me faltan las palabras. Es que no tengo nada que decir nada más que poner la mano en el ticket dorado”, aseguraba Isabel. “El ticket lo tenemos que utilizar estratégicamente, no tenemos tantos ticket”, la intentaba convencer Carlos. “Yo digo lo que pienso, hago lo que pienso… igual que lo dice ella (Edurne) igual que lo dices tú”, espetaba la cantante.