Jhon Jairo perdió a sus padres en un accidente de tráfico: "Les quiero dedicar la actuación porque sé que estarán orgullosos"

Isabel Pantoja, a Jhon Jairo: "Tus padres estarán orgulloso de ti"

Jhon Jairo tiene catorce años, viene de Murcia y perdió a sus padres en un accidente de tráfico. "Esta canción se la quiero dedicar a mis padres que hace un año fallecieron y sé que desde donde están van a estar orgullosos de verme cantar", decía antes de interpretar 'Lo saben mis zapatos' acompañado de su guitarra.

Para Jhon, la música ha sido un refugio donde superar la pérdida. "Cuando mis padres fallecieron estuve un tiempo sin cantar porque no tenía el ánimo de poder coger la guitarra y cantar. Pero luego me di cuenta que la música es lo que me ayudaba a superarlo. Expresar el dolor que tuve al perderlos (...) Un día me pongo a cantar y me olvido de todo; y otros días canto porque estoy pensando en ellos y me tranquiliza, me desahoga", confesaba el joven participante de 'Idol Kids'.

Esa valentía y ganas de superarse se notó en la actuación, que consiguió emocionar al jurado. "Me ha gustado mucho tu voz. Tu dulzura. Te he visto muy nervioso pero eso se quita con el tiempo. Mentira, creo que nunca se quita. Pero tu actuación ha sido bonita, dulce y a mí me has gustado", valoraba Isabel Pantoja.

"No puedo dejar de observarte porque me encanta verte con esa sonrisa. Pienso en lo que nos has contado y no ha tenido que ser fácil. A pesar de todo, que sonrías a la vida. Tu actuación me ha parecido preciosa. Ha habido alguna cosita con la guitarra pero en general me ha gustado mucho", opinaba Edurne.

Por su parte, Carlos Jean le animaba a componer: "Eres un valiente por salir con la guitarra porque es la manera de convertir la canción en algo intimo, como si estuvieras susurrando a tus padres. Me quedo con una frase que has dicho: 'He convertido el dolor en música'. Eso es una frase para guardar. La próxima escribe para decirle algo a tus padres, que se quede algo ahí, en ese lenguaje universal que permanece. Porque frases tan bonitas hay que ponerles una guitarra debajo", le aconsejaba.