Lucas se gana el ticket de oro de Camela y a Omar Montes le llama la atención: "Para que Dioni…"

Su actuación fue muy emocionante y su voz y sentimiento conquistó a todos los presentes. “ Es una canción muy difícil y has salido superbién , de ejecución has estado perfecto”, le dijo Ana Mena, que destacó su tono de voz tan personal y lo afinado que estuvo durante toda la canción.

Pero si hubo alguien que verdaderamente se emocionó al escuchar a Lucas fue Ángeles, de Camela: “Has cantado con el corazón en tus manos. Me ha encantado, me he emocionado, me ha llegado al alma y me he enamorado de ti”. Por eso miró a Dioni con muchísima intención, insinuando que era hora de gasta su ticket dorado de la noche: “Tengo una corazonada muy buena con él”, le reveló a su cuñado, que aceptó encantado.