A Paula Vidal le falla la afinación y se lleva los botones rojos de Ana Mena y Omar Montes

Paula Vidal siempre ha cantado en un coro pero quería demostrar su talento como solista . A pesar de su timidez, la mallorquina de 10 años afrontó el reto de no cantar con sus compañeros para ir a por todas en 'Idol kids 2'.

La joven participante interpretó 'El hombre del piano' con soltura, delicadeza y fuerza. "Lo has hecho precioso. Has llegado a las notas muy bien, con facilidad y para mí has dejado el tema precioso", reaccionó Ángeles, de 'Camela', en primer lugar. Algo con lo que coincidía Dioni, que la calificó de "maravillosa y elegante".