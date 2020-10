Hay que ser muy valiente para atreverse a subir al escenario de 'Idol kids' . No solo se canta delante de una grada llena de público sino también de Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean . Por eso Sebastián se encontraba muy nervioso en una sala donde estaba viendo cómo se llevaba a cabo el programa.

Jesús Vázquez le pedía ayuda a Isabel Pantoja para fuese a ver a un participante que estaba muy nervioso. Al principio Sebastián no sospechó que fuera él, pero dijeron su nombre y viendo a la tonadillera recorrer los pasillos de 'Idol kids' comenzó a 'hiperventilar'. "Como venga aquí me desmayo, que me da un infarto", decía el fan de Isabel Pantoja.