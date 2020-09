Un ilusionista consigue cruzar el desierto de Arizona volando con globos de helio

‘Ascension’: volando con 52 globos

Un desafío que ya se le ocurrió en 2008, cuando pensaba terminar su truco realizado en el Central Park de Nueva York levitando “hacia el cielo nocturno sujeto a un montón de globos", según contó el mismo, palabras que recogió el ‘Daily Mail’. Finalmente no solo no voló con globos sino que además se armó bastante revuelo porque el truco que consistió en estar suspendido boca abajo durante 60 horas no convenció a los neoyorquinos, en parte porque descansaba cada hora, informó la publicación de este medio británico.