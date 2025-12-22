Cuánto dinero toca con el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

Lotería de Navidad 2025, en directo: el Gordo y todos los premios del sorteo

El segundo premio de la Lotería de Navidad está dotado con 1.250.000 euros por serie, es decir, 125.000 euros por décimo

En la jerarquía del 22 de diciembre, el segundo premio es el “hermano mediano” del Gordo, con menos foco mediático, pero repartiendo una cifra que te cambia la vida igualmente. En 2025 se repite el mismo patrón de los últimos años, por lo que seguimos sin sorpresas en la tabla de premios… ni en el bocado que se lleva Hacienda.

Cuánto reparte el segundo premio en 2025

El segundo premio de la Lotería de Navidad está dotado con 1.250.000 euros por serie, es decir, 125.000 euros por décimo. En total, contando las 198 series que tiene el sorteo este año, este segundo escalafón de premios reparte un total de 247.500.000 euros.

Como el precio de cada décimo sigue siendo de 20 euros, podemos realizar un cálculo matemático simple para calcular el rendimiento de cada euro que hayamos invertido en ese décimo. De esta forma cada euro jugado equivaldría a 6.250€. Una rentabilidad más que meritoria, aunque no esté exenta de tributar sus correspondientes impuestos.

Qué se queda Hacienda del segundo premio

La clave está en la fiscalidad específica de los premios de loterías. La Agencia Tributaria establece que los primeros 40.000 euros de cada premio de lotería están exentos de tributo. Sin embargo, para aquellos premios que superen esa cifra, se tributa por la parte que exceda de 40.000 euros al 20%, y se practica la retención en el momento del cobro del premio.

De esta forma, si aplicamos esta regla al segundo premio de 125.000 euros, el ganador tributa sobre 85.000€ y se queda con 108.000€, mientras que a Hacienda le tocan 17.000 euros de tu pastel.

Esta retención reduce el rendimiento de cada euro que hemos invertido en el décimo premiado, haciendo que cada unidad monetaria tenga un rendimiento de 5.400 euros.

En resumen, para la Lotería de Navidad 2025, los números del segundo premio están perfectamente fijados y publicados:

Bruto por décimo: 125.000 €.

Tramo exento: 40.000 €.

Base sujeta al 20 %: 85.000 €.

Retención aproximada: 17.000 €.

Neto que llega a tu cuenta por décimo: 108.000 euros.

Neto por cada euro jugado: 5.400 euros.

No es el Gordo, pero difícilmente se le puede llamar “consuelo” a una medalla de plata que, incluso después del paso de Hacienda, deja seis cifras limpias en la cuenta.

Otros premios de la Lotería de Navidad

Como todos sabemos, el gordo de la Lotería de Navidad está dotado con 400.000 euros al décimo. Después iría el Segundo Premio, del que ya os hemos hablado, y después vendría el tercer premio, que otorga 50.000 euros por décimo.

Además el Sorteo de Navidad reparte una constelación de premios menos mediáticos pero que cada año dejan miles de alegrías repartidas por toda España. Ahí entran los dos cuartos premios, dotados con 20.000 euros al décimo, y los ocho quintos premios, que entregan 6.000 euros por décimo.

Junto a ellos aparecen también las tradicionales pedreas, esos pequeños pellizcos que mantienen viva la emoción con 100 euros al décimo, y que convierten a miles de jugadores en ganadores simbólicos del sorteo. Y, por supuesto, las categorías especiales que muchos olvidan: la aproximación al Gordo y al segundo premio, las centenas, las terminaciones y los siempre celebrados reintegros, que devuelven el importe jugado.