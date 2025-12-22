Cuánto dinero reparte el tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

Lotería de Navidad 2025, en directo: el Gordo y todos los premios del sorteo

El Tercer premio está dotado con 500.000 euros por serie, es decir, 50.000 euros por décimo

En el reparto silencioso del 22 de diciembre hay un premio que, sin ser el Gordo ni su “hermano mediano”, sigue suponiendo todo un giro radical en las cuentas de cualquiera: el tercer premio de la Lotería de Navidad. En 2025 mantiene las mismas cuantías que en los últimos años, y también el mismo peaje fiscal.

Cuánto reparte el tercer premio en 2025

Las tablas oficiales de premios para el Sorteo de Navidad 2025 no dejan lugar a dudas, y el Tercer premio está dotado con 500.000 euros por serie, es decir, 50.000 euros por décimo. En total, sumando las 198 series que tiene el sorteo de Navidad de 2025, el tercer premio repartirá nada menos que 99 millones de euros. Una cantidad más que reseñable, que alegrará las fiestas (y algo más) a un buen puñado de afortunados jugadores.

La aritmética por participación es sencilla: con un precio de 20 euros por décimo, el tercer premio multiplica por 2.500 lo jugado tanto si tienes el décimo completo como si tan solo cuentas con una parte de ello.

Eso, claro está, antes de aplicar las correspondientes retenciones de impuestos. En este sentido, la normativa no ha cambiado, y los primeros 40.000 euros de premio están exentos. Solo la parte que excede esos 40.000 euros tributa al 20% mediante el gravamen especial sobre premios de lotería, y se retiene automáticamente en el momento de retirar el premio

En el caso concreto del tercer premio, la operación está muy clara:

Premio bruto al décimo: 50.000€

Tramo exento: 40.000€

Base sujeta al 20%: 10.000€

Retención: 2.000€

Premio neto que llega a tu cuenta: 48.000 euros

Es decir, que a la postre recibimos 2.400 euros por cada euro jugado. No hay que olvidar que, aunque tengamos una participación y nuestro premio individual sea inferior a esos 40.000 exentos, se tributa por el total del décimo y se reparte la exención de manera equitativa entre las participaciones en función de la cantidad que juegan.

Otros premios de la Lotería de Navidad

Como todos sabemos, el gordo de la Lotería de Navidad está dotado con 400.000 euros al décimo. Después iría el Segundo Premio, que otorga 125.000 euros por décimo, y después vendría el tercer premio, del que ya hemos hablado. Además el Sorteo de Navidad reparte una constelación de premios menos mediáticos pero que cada año dejan miles de alegrías repartidas por toda España. Ahí entran los dos cuartos premios, dotados con 20.000 euros al décimo, y los ocho quintos premios, que entregan 6.000 euros por décimo.

Junto a ellos aparecen también las tradicionales pedreas, esos pequeños pellizcos que mantienen viva la emoción con 100 euros al décimo, y que convierten a miles de jugadores en ganadores simbólicos del sorteo. Y, por supuesto, las categorías especiales que muchos olvidan: la aproximación al Gordo y al segundo premio, las centenas, las terminaciones y los siempre celebrados reintegros, que devuelven el importe jugado.